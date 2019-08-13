Хабаровскому «Арбату» подыщут место для зимовки

СЕГОДНЯ 01:25 2019-08-13T03:59:45+03:00

Творческая площадка пользуется успехом не только у горожан, но и у гостей города

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В Хабаровске с 20 июля начала работать творческая площадка с говорящим названием «Арт-бульвар». Она расположена на участке Амурского бульвара между улицами Дикопольцева и Льва Толстого. Прошло меньше месяца после открытия, а горожане уже «распробовали» новинку и приходят сюда провести время с удовольствием. К слову, нравится здесь не только горожанам, но и гостям города.

- На «Арт-бульваре» можно сейчас увидеть творчество, в том числе и представителей Еврейской автономии, Нанайского и Ульчского районов, Комсомольска-на-Амуре. По задумке «Арт-бульвар» должен работать до наступления холодов, однако в мэрии решили подыскать для креативщиков «зимнюю квартиру», чтобы сделать работу площадки круглогодичной, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, с инициативой организовать подобную площадку к мэру города обратились представители некоммерческой общественной организации «Грани творчества». Для реализации идеи организаторам выделили безвозмездно муниципальные площади в самом центре краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU