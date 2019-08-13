Хабаровский край в миниатюре украсит Восточный экономический форум
Гости Восточного экономического форума смогут увидеть Хабаровский край в миниатюре. Именно так решили в этом году оформить павильон региона для масштабного мероприятия. При этом в такой своеобразной презентации края постараются показать не только его культуру, туризм и промышленность, но и транспортно-логистический потенциал.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, сейчас павильон активно достраивают. Все работы идут по графику, несмотря на циклон, который проходит на территории Приморья. По плану сдать объект собираются к 30 августа.
Отметим, что в дополнение к павильону также собираются устроить еще и мультимедийную презентацию возможностей региона. Гости павильона также смогут узнать о планах развития края на ближайшие 15 лет.
Напомним, Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке. В деловую программу форума входят бизнес-диалоги с ведущими странами-партнерами в АТР, а также с АСЕАН.
ИСТОЧНИК KP.RU