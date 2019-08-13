В Хабаровском крае сельчанин доказал свою смелость, выстрелив в голову приятеля

СЕГОДНЯ 03:57 2019-08-13T05:22:51+03:00

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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядет 34-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве. По версии следствия, фигурант спьяну выстрелил в голову приятеля, чтобы доказать, что он смелый. К слову, сам потерпевший, тоже будучи пьяным, чуть ранее невольно подтолкнул фигуранта к неверному действию.

- Происшествие случилось в июне этого года в селе Гродеково. К обвиняемому в гости пришел знакомый, с которым они стали выпивать. Когда зеленый змий ударил в голову, началась ссора. Хозяин дома стал угрожать гостю убийством, но тот не воспринял угрозу серьезно, стал говорить, что у мужчины не хватит на это смелости. Обвиняемый разозлился, взял ружье и выстрелил в голову потерпевшему, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Потерпевший скончался на месте преступления. Обвиняемый не растерялся и быстро сообразил, что нужно избавиться от тела. Он вынес труп из дома и спрятал его в лесополосе рядом с карьером села Гродеково. Это был первый серьезный проступок мужчины перед законом, ранее его к уголовной ответственности не привлекали.

ИСТОЧНИК KP.RU