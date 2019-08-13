В Хабаровский храм вернулась редкая икона с богатой историей

СЕГОДНЯ 04:53 2019-08-13T05:20:00+03:00

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В храм святых отцов Киево-Печерских в Хабаровске вернули после реставрации редкую икону. Впервые священное изображение появилось здесь в 2013 году благодаря одной прихожанке. Однако икона была в плохом состоянии - на ней нашли следы варварского обращения - дырочки от ударов острым предметом, был поврежден лик Пресвятой девы, расколота доска. Восстановить ее прежний вид смогли только недавно. Теперь у прихожан есть возможность поклониться святыне.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, история этого писания берет начало в 18 веке. Обрели ее в городе Ахтырка, отсюда и название. Потом священное изображение побывало в Покровской церкви, в соборе Покрова Пресвятой Богородицы. В 1905 году икону собирались передать на реставрацию и для этого отправили ее в Санкт-Петербург. Только до города она не доехала – ее украли по дороге.

Потом священное изображение нашлось в Харбине, а в середине века его пожертвовали Комитету русской православной молодёжи в Сан-Франциско. В 1995 году Ахтырскому храму передали список чудотворного образа. Потом неведомым путем изображение попало в руки неверующей родственницы той самой прихожанки, которая и принесла ее в хабаровский храм.

ИСТОЧНИК KP.RU