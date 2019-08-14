СЕГОДНЯ 04:59 2019-08-14T06:21:22+03:00

Большой Шантар в Хабаровском крае больше не будет «металлизированным» Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

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В Хабаровском крае продолжается очистка острова Большой Шантар от следов военного прошлого. Ранее здесь обустроили войсковые части, которые позже покинули территорию, сейчас имеющую статус особо охраняемой. Однако на заповедной земле до сих пор остаются следы деятельности военных, которые старательно пытаются убрать военные экологи.

- Бойцы ликвидируют остатки построек и различных конструкций, а также собирают металлические бочки. На сегодняшний день они уже собрали и спрессовали около 800 резервуаров общим весом более 24 тонн, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим, что от военного «наследия» также избавляют остров Врангеля в Приморье. При этом работы на Большом Шантаре собираются закончить к 1 сентября, а на острове Врангеля — к концу месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU