Студентам в Хабаровске не дают приложить руку к улучшению городской жизни

СЕГОДНЯ 05:23 2019-08-14T06:23:41+03:00

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В Хабаровске прошла встреча «без галстуков» между мэром города и студентами. Чтобы пообщаться с Сергеем Кравчуком в неформальной обстановке, молодежь пришла в сквер площади Города воинской славы. Парни и девушки рассказали о своих планах по улучшению городской жизни, а также предложили помощь в реализации значимых проектов.

- Так, студенты изъявили желание приложить свои умелые руки к работам по реконструкции городских парков и скверов, ремонту дорог, обустройству спортплощадок или строительству жилья. Отметим, что это была бы прекрасная альтернатива того, чтобы студенческие отряды колесили по стране, работая на других объектах, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Правда, в этом году пристроить на работы студентов в этом направлении вряд ли уже получится - все муниципальные контракты заключены. Но предложения взяли на заметку. Вернуться к их обсуждению собираются весной будущего года. Молодые люди обсудили и другие вопросы, а в завершение встречи подарили мэру авторскую футболку с весьма патриотичным логотипом «KHV– город, где хочется жить».

ИСТОЧНИК KP.RU