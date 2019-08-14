2019-08-14T12:33:52+03:00
Здоровье

Из-за ошибки в закупке больница в Хабаровском крае осталась без медизделий

В учреждении выбрали поставщика иностранного товара, что категорически делать нельзя
Александр ШТААЛЬ
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Из-за ошибки в закупке больница в Хабаровском крае осталась без медизделийИз-за ошибки в закупке больница в Хабаровском крае осталась без медизделийФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровском крае в одной из больниц допустили ошибку при закупках, из-за которой учреждение осталось без медизделий, а также началось административное разбирательство. Ошибка заключался в том, что по итогам аукциона заказчики выбрали компанию, поставляющую инфузионные устройства, произведенные за рубежом.

- Как выяснилось при проверке, во время закупки поступили шесть заявок от поставщиков. Их все признали соответствующими конкурсной документации. Максимальная цена контракта составила 91 тысячу 395 рублей. В учреждении выбрали участника №3, предложившего наименьшую цену контракта – 38 тысяч рублей. Однако заявки под номерами 1, 2, 3 и 6 подразумевали поставку изделий китайского производства, что в принципе противоречит правилам закупки, - прокомментировали в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю.

Отметим, что заказчик должен отклонить все заявки, содержащие предложения о поставке медицинских изделий, происходящих из иностранных государств. Исключение составляет продукция из Армении, Белоруссии и Казахстана.

В итоге больнице выдали предписание об аннулировании протокола подведения итогов электронного аукциона. Материалы дела передали должностному лицу для составления протокола об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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