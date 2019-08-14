2019-08-14T12:32:27+03:00
Происшествия

Пропавшего грибника в Хабаровском крае не могут найти люди, собаки и беспилотник

На сегодняшний день поиски продолжаются
Александр ШТААЛЬ
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Пропавшего грибника в Хабаровском крае не могут найти люди, собаки и беспилотникПропавшего грибника в Хабаровском крае не могут найти люди, собаки и беспилотникФото: ДВРПСО МЧС России
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В Хабаровском крае третий день продолжаются поиски пропавшего в районе поселка Гаровка-1 грибника. По предварительной информации, мужчина поехал в лес 11 августа на велосипеде, но домой потом не вернулся. Последний раз с ним связывались по телефону в 23:00 того же дня. К сожалению, близкие пропавшего не были в курсе, куда именно он направляется и насколько далеко от поселка уехал.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ ДВРПСО, поиски вели вчера, 13 августа, продолжают искать сегодня, 14 августа. За это время спасатели вместе с местными жителями обследовали более 30 квадратных километров лесополосы в окрестностях поселка, проверили заброшенные лагеря и строения, лесные полосы вдоль полевых и дачных дорог. В поисках также задействовали беспилотный летательный аппарат, четыре собаки кинологического подразделения ДВРПСО. Поиски пока результатов не дали.

Жителей края убедительно просят быть предельно внимательными во время походов в лес и соблюдать простые правила безопасности. Например, отправляясь в поход, не забудьте взять с собой заряженный телефон, спички, ножик, компас и паек. Обязательно сообщите близким, куда именно вы направляетесь и когда именно планируете вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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