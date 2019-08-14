С речного вокзала в Хабаровске уберут дебаркадеры

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-14T10:52:00+03:00

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В Хабаровске собираются отбуксировать дебаркадеры, входящие в состав пункта пропуска «Хабаровск». Их переместят к Большому Уссурийскому острову из-за повышения уровня воды.

Как пояснили в краевом минтрансе, такое решение приняли из соображений безопасности. Ожидается, что уровень Амура будет повышаться, а значит пользование причальными сооружениями будет сопряжено с угрозой для жизни и здоровья. Пока вопрос буксировки решается, в ближайшие дни дебаркадер на время исчезнет с речного вокзала.

Отметим, что возвращение сооружения на место, а также возобновление международного речного сообщения «Хабаровск-Фуюань» обсудят после того, как уровень реки опустится ниже 520 сантиметров. Напомним, накануне стало известно о корректировках прохождения гребня паводка.

На гидрологическую ситуацию повлияют два тайфуна из Японии и Китая. Тайфун «Ликина» уже набедокурил на территории соседней Поднебесной, спровоцировав наводнения в нескольких областях. А вот идущий из Японии тайфун «Крос» только набирается сил. Пока эксперты предполагают, что до Хабаровска тайфун не дойдет. Тем не менее уже 16-17 августа в районе Хабаровска, а также в Советско-Гаванском и Ванинском районах пройдут сильные дожди и поднимется ветер порывами до 25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU