2019-08-14T14:24:00+03:00
Спорт

Это не футбол, это водное поло: «СКА-Хабаровск» уступил «Мордовии» в тяжелейших погодных условиях

К сожалению, удача в этот раз была на стороне команды из Саранска
Борис КОКУРИН
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Это не футбол, это водное поло: «СКА-Хабаровск» уступил «Мордовии» в тяжелейших погодных условияхЭто не футбол, это водное поло: «СКА-Хабаровск» уступил «Мордовии» в тяжелейших погодных условияхФото: Социальные сети
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Эта игра напоминала не футбол, а местами фигурное катание, местами водное поло. Мяч вел себя непредсказуемо, застревал в лужах, игроки поскальзывались и падали на промокшем до нитки газоне. По хорошему стило бы перенести игру, но ФНЛ не Премьер-Лига и второй перелет в Хабаровск «Мордовия» могла не потянуть.

Счет в этом матче первыми могли открыть хабаровчане, Артемий Малеев вышел один на один с вратарем оставив далеко позади защиту соперника… но мяч остался в луже, в то время как атакующий футболист побежал на встречу с голкипером.

Первый мяч забил на 14 минуте защитник «Мордовии» Александр Теняев, второй, уже на 58 минуте матча нападающий Виктор Сергеев, и только на 67 минуте хабаровчане смогли отыграть одно очко, в ворота гостей забросил мяч защитник армейцев Николай Зайцев, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

В финале было несколько опасных моментов у ворот «Мордовии», но реализовать их армейцы так и не смогли. Счет матча 1:2 в пользу команды из Саранска.

Хабаровчане завершили свою домашнюю серию и теперь им предстоит матч на выезде в Нижнем Новгороде с командой которая сейчас занимает 12 место в турнирной таблице первенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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