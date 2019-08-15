Квартирный вопрос сирот в Хабаровске отчасти решится до сентября 2019 года

СЕГОДНЯ 05:01 2019-08-15T05:05:44+03:00

В третьем квартале этого года собираются сдать квартиры в доме на улице Аэродромной

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В Хабаровском крае вкратце обрисовали ситуацию с жильем, предоставляемым детям-сиротам. В планах на 2019 год обеспечить квартирами 580 детей-сирот. Эту задачу собираются решить за счет строительства жилплощади – 446 человек, приобретения – 69 человек и мировых соглашений – 65 человек.

Как отметили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства, в этом году владельцами квадратных метров уже стали 130 человек. Из них 40 живут в Комсомольске-на-Амуре, шесть в поселке Корфовский Хабаровского района, 69 в Хабаровске, пять в Николаевске-на-Амуре, семь в поселке Чегдомын и по одному человеку в поселках Новый Ургал, Переяславка и в селе Мирном-1.

Отметим, по данным на 12 августа 2019 года на жилье претендуют четыре тысячи 811 детей-сирот, право получения жилплощади есть у трех тысяч 487 человек. В целом с 2006 года по 12 августа 2019 года в регионе обеспечили жильем две тысячи 171 человека из числа детей-сирот.

На сегодняшний день в Хабаровске достраивают квартиры в доме на улице Аэродромной. Закончить работы планируют в третьем квартале 2019 года.

Более подробную информацию по жилищному вопросу детей-сирот можно получить у специалистов министерства жилищно-коммунального хозяйства края. Адрес: Хабаровск, улица Фрунзе, 71, кабинеты 119 и 116. При себе обязательно иметь паспорт. Телефоны для справок - (4212) 31-29-11 и 31-42-33.

ИСТОЧНИК KP.RU