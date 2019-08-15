В Хабаровск привезут первую партию дешевой рыбы

СЕГОДНЯ 05:38 2019-08-15T06:09:37+03:00

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В Хабаровском крае ждут первых партий рыбы по сниженным ценам. В краевую столицу ее завезут уже на следующей неделе. А пока промысловики, власти и торговые сети согласовали условия доставки и реализации.

Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговые сети заявили потребность в 380 тоннах рыбы, и промысловики готовы обеспечить этот объем. Также отдельно обсудили ценовую политику. Так, летняя горбуша будет продаваться не дороже 144 рублей за килограмм. Реализовывать ее будут через «Самбери», «Ветеран», «Амбар» и на ярмарках «Выходного дня».

Уделяют внимание и логистике с целью максимально снизить цену. Напомним, сроки поставок рыбы по сниженной цене немного сдвинули из-за непогоды в Северо-Охотоморской подзоне, где ведут промысел предприятия края. Наиболее крупные поставки свежемороженой и охлажденной рыбы в торговые сети края предприниматели планируют на осеннюю путину, когда будут сняты ограничения на промысел.

ИСТОЧНИК KP.RU