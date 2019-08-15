Адское зелье помешали доготовить сельчанину полицейские в ЕАО

СЕГОДНЯ 06:11 2019-08-15T06:11:29+03:00

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В Еврейской автономии сразу два любителя наркотиков попались в руки полицейских. Один из них просто хранил запрещенное вещество, второй самостоятельно пытался его изготовить. Первого повязали в Биробиджане. При нем обнаружили 10 полимерных свертков, шприц с веществом темного цвета со специфическим запахом и бумажный сверток с табачной массой с содержанием гашишного масла.

- Найденное отправили на экспертизу, результат которой подтвердил догадки правоохранителей. Это было гашишное масло общим весом в девять с половиной граммов. В отношении фигуранта уже возбудили и расследуют уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Второй задержанный у себя на участке рядом с домом только готовил адское зелье, когда к нему нагрянули гости в погонах. Полицейский обнаружили в ведре жидкую зеленную массу со специфическим запахом. Итог экспертизы покажет, что это такое. А пока сам фигурант честно рассказал, что замочил в емкости коноплю, чтобы изготовить потом наркотик. В отношении него процессуальное решение еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU