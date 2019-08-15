Спортсмены Хабаровского края стали обладателями четырех золотых медалей

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-15T07:38:15+03:00

Награды пополнили краевую копилку во время Спартакиады учащихся по плаванию и спортивной борьбе

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Четыре «золота» и три «серебра» взяли спортсмены на финальных соревнованиях спартакиады, при этом выступление сборной края на состязаниях по плаванию стало лучшим за последние годы.

Наибольшее количество золотых медалей досталось в нелегкой борьбе Полине Кузнецовой - спортсменке не было равных на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем, за каждую из которых девушка получила высшую награду.

- Также три награды в копилку сборной края принес Павел Савельев - в его активе «золото» на 50-метровке на спине, а также два «серебра» на дистанциях 100 и 200 метров на спине, - рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Хабаровского края. - Еще одну медаль Спартакиады учащихся по греко-римской борьбе завоевал Сарван Самедов, ставший серебряным призером в весовой категории до 55 килограммов.

Как сообщили в ведомстве, эти достижения - не единственные за последнее время. Ранее спортсмены края стали обладателями бронзовых наград на финале Спартакиады по легкой атлетике.

ИСТОЧНИК KP.RU