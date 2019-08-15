У краснокнижной черепахи в Хабаровском крае утонуло будущее потомство

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-15T08:21:26+03:00

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Печальные вести пришли из заповедника «Большехехцирский». Из-за разлива Уссури и поймы реки Чирки затоплены все места кладок дальневосточной черепахи в районе реки Малмыж. Это значит, что в этом году у рептилий не будет потомства. Этот вид занесен в Красную книгу России. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье» по итогам рейда специалистов.

Водная стихия устроила огромную неприятность для черепах, но в остальном ситуация в тайге пока стабильна. Например, ученые нашли много интересных грибов, лежащего на камне амурского полоза, а также остатки змеиной кожи. Это может говорить о том, что где-то рядом живет змеиная семья, которая периодически линяет.

Как отметила Римма Андронова, начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье», животные и растительный мир подстраиваются к создавшимся условиям. Для кого-то сейчас здесь очень благоприятно, а для кого-то, наоборот, дискомфортно.

ИСТОЧНИК KP.RU