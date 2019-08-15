2019-08-15T10:19:22+03:00
Недвижимость

Горячую воду отключат в Биробиджане с 19 по 23 августа

Без коммунального ресурса останутся дома на улицах Юбилейной, Мелиоративной и Космонавтов
Ольга КИВА
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Горячую воду отключат в Биробиджане с 19 по 23 августаГорячую воду отключат в Биробиджане с 19 по 23 августаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Биробиджане на несколько дней отключат горячую воду. Об этом сообщили накануне в пресс-службе городской администрации. В частности подача коммунального ресурса с 19 по 23 августа прекратится в домах №№1, 1А, 3, 5, 5А, 5В, 7, 7А, 9, 11 и 14 по улице Юбилейной, в домах №№ 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 на улице Мелиоративной и домах №№17А и 19А на улице Космонавтов. Также без горячей воды останутся технологический техникум, школа №16 и детский сад №50. По окончании работ на трубопроводе подача ресурса будет возобновлена в полном объеме.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Своевременная работа на трубопроводе, будь то плановый ремонт или незначительная поломка – это прежде всего залог комфорта и безопасности. Также ремонтные работы проводят, чтобы повысить качество оказываемых населению услуг и минимизировать возможные риски возникновения аварийных ситуаций на трубопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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