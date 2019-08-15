СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-15T11:48:28+03:00

О Солнечном районе в Хабаровском крае услышат во всем мире ФОТО: Администрация Солнечного района Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае сделали еще один шаг к развитию рекреации в регионе. Так, информация о памятных местах в Солнечном районе попала в один из популярных информационных ресурсов - izi.TRAVEL. Сервис представляет собой мобильный аудиогид по городам и музеям, которым удобно пользоваться всегда и везде.

Как сообщили в районной администрации, огромную работу по такому продвижению Солнечного района сделали сотрудники местной библиотеки. Аудиогид на сайте называется «Солнечный: памятные места поселка». В вписке 10 мест, о которых сочли нужным поведать миру. Среди них краеведческий музей, мемориальные доски с именами выдающихся людей, фонтан, храм Пресвятой Богородицы и сквер.

Чтобы прослушать аудиозапись, нужно установить приложение с сайта на телефон, и уличный тур будет у вас в кармане. Увлекательные истории помогут лучше понять культуру и историю поселка Солнечный.

ИСТОЧНИК KP.RU