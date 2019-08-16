В Хабаровске круглосуточно откачивают дождевые стоки

СЕГОДНЯ 02:17 2019-08-16T02:17:48+03:00

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В Хабаровске идет круглосуточная работа по откачке дождевых стоков. Для этого из муниципального резервного фонда МЧС выделили мотопомпы. Их заведут, если действующая сейчас насосная установка перестанет справляться с нагрузкой. К слову, ее мощность 900 кубометров воды в час.

- Дополнительная техника вполне может понадобиться. За минувшие сутки в городе выпало 25 миллиметров осадков, в результате подтоплены две придомовые территории по улице Тимирязева и участок дороги по улице Флегонтова. Напомним, в районе арены «Ерофей» также перекрыли коллекторы. Это вынужденная мера из-за паводков, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

С трудом, но все же удается контролировать ситуацию и в районе затона. Там также круглосуточно работают насосные установки. Сейчас уровень воды в затоне на 80 сантиметров ниже уровня воды в Амуре. Преграждать путь большой воде в районе стадиона имени Ленина будет насыпная дамба. В ее основание строители уложили около пяти тысяч кубометров сланца.

ИСТОЧНИК KP.RU