2019-08-16T02:17:48+03:00
Общество

В Хабаровске круглосуточно откачивают дождевые стоки

За сутки в городе выпало 25 миллиметров осадков
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске круглосуточно откачивают дождевые стокиВ Хабаровске круглосуточно откачивают дождевые стокиФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске идет круглосуточная работа по откачке дождевых стоков. Для этого из муниципального резервного фонда МЧС выделили мотопомпы. Их заведут, если действующая сейчас насосная установка перестанет справляться с нагрузкой. К слову, ее мощность 900 кубометров воды в час.

- Дополнительная техника вполне может понадобиться. За минувшие сутки в городе выпало 25 миллиметров осадков, в результате подтоплены две придомовые территории по улице Тимирязева и участок дороги по улице Флегонтова. Напомним, в районе арены «Ерофей» также перекрыли коллекторы. Это вынужденная мера из-за паводков, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

С трудом, но все же удается контролировать ситуацию и в районе затона. Там также круглосуточно работают насосные установки. Сейчас уровень воды в затоне на 80 сантиметров ниже уровня воды в Амуре. Преграждать путь большой воде в районе стадиона имени Ленина будет насыпная дамба. В ее основание строители уложили около пяти тысяч кубометров сланца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24