Уровень Амура в Хабаровске 16 августа 2019: вода поднялась до 576 сантиметров

СЕГОДНЯ 02:37 2019-08-16T04:40:12+03:00

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В Хабаровске уровень воды сегодня, 16 августа, составил 576 сантиметров. Такую информацию предоставили гидрологи по состоянию на шесть часов утра. Напомним, опасным явление будет считаться, когда река достигнет отметки в 600 сантиметров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас гребень амурского паводка смещается между селом Нижнеспасское в ЕАО и Хабаровском. На сегодняшний день уровни воды на реке Амур превысили отметку неблагоприятного явления у Хабаровска на 119 сантиметров, у села Троицкое на 15 сантиметров, у села Малмыж на 20 сантиметров. У села Елабуга река превысила отметку опасного явления на 24 сантиметра.

Отметим также, что у села Новосоветское зарегистрировали превышение уровня неблагоприятного явления на реке Уссури на девять сантиметров. Пока подтопление жилых домов и приусадебных участков не зафиксировали.

Напомним, водная стихия «освоила» поймы Амура от села Нагибово в ЕАО до села Богородское в Хабаровском крае, а также рек Уссури, Бикин, Подхоренок, Катэн, Кия и Тунгуска в Хабаровском крае. Прибрежная территория ушла под воду на глубину 0,1-2,9 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU