В Хабаровске ушлый вор орудовал в грузовиках, пока водители занимались товаром

СЕГОДНЯ 02:55 2019-08-16T02:55:40+03:00

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У водителей грузовиков стали методично исчезать барсетки и сотовые телефоны прямо из кабин машин. Один из потерпевших обнаружил пропажу и сразу же обратился в полицию. Он рассказал, что лишился телефона, когда находился на продуктовой базе в Железнодорожном районе.

- Позже выяснилось, что аналогичные ситуации возникали как минимум у 10 водителей. Они отвлекались на погрузку или выгрузку товара, а потом замечали, что из салона исчезали вещи. Причастным ко всем этим кражам может быть 47-летний местный житель. По версии следствия, он находил удобный момент, незаметно открывал двери кабины, забирал оттуда кошельки или гаджеты, потом быстро уходил, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

При обыске у фигуранта обнаружили телефон стоимостью шесть тысяч рублей, принадлежавший тому самому водителю, которого обчистили в Железнодорожном районе. Ранее мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU