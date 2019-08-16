Аграрий в Еврейской автономии умудрился почти утопить соевые поля

СЕГОДНЯ 03:13 2019-08-16T04:36:53+03:00

И это несмотря на то, что посадки находятся на осушительной системе

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В Еврейской автономии к ответственности собираются привлечь арендатора земли, по вине которого оказались подтопленными соевые поля. Когда проверяющие осмотрели его угодья в Биробиджанском районе, то пришли к выводу, что земли находятся на осушительной системе, но тем не менее воды на территории - с избытком. Речь идет о трех участках общей площадью 170 гектаров.

- Причина подтопления – заросшие отводные каналы. Они должны быть чистыми, чтобы вода беспрепятственно уходила с земельных участков. На момент проверки в каналах нашли много древесно-кустарниковой и травянистой растительности, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Если бы аграрий вовремя косил траву и вырубал кустарники на откосах каналов, то вода не скапливалась бы на полях. Арендатор земли не выполнил этого требования эксплуатации и тем самым нарушил земельное законодательство, а это чревато административными разбирательствами.

ИСТОЧНИК KP.RU