2019-08-16T04:35:01+03:00
Происшествия

В Амурске ограничили проезд по подтопленной дороге

Вода «захватила» 50 метров межмуниципальной автодороги «Амурск – СНТ «Энергетик-2»
Александр ШТААЛЬ
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В Амурске ограничили проезд по подтопленной дороге ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального районаВ Амурске ограничили проезд по подтопленной дороге ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального района
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Большая вода создает все больше неудобств жителям Хабаровского края. Одно из последних – ограничение проезда по межмуниципальной автодороге «Амурск – СНТ «Энергетик-2». Причина тому - подтопление 50 метров трассы на глубину 30-40 сантиметров. Начиная с 15 августа 2019 года, до схода воды ездить здесь запрещено. Постановление об этом подписали вчера, 15 августа, в городской администрации.

Отметим, что из-за обильных осадков, выпавших 14 августа, на реках Вяземского района и района имени Лазо ожидается паводок. Вода может подняться на 0,5-0,7 метра, подтопить низкую пойму, угрозы хозяйственным объектам не будет.

Ранее в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщили, что 16 и 17 августа 2019 года в южных и центральных районах Хабаровского края ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, усиление ветра по долинам рек до 17-22 м/с. Такое стечение обстоятельств может спровоцировать формирование паводков с дополнительным подъемом на один-два метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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