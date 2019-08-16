Большой воде не дали уничтожить урожай и повредить дом сельчанки в ЕАО

СЕГОДНЯ 03:52 2019-08-16T04:33:40+03:00

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В Еврейской автономии продолжается борьба за сушу. На сегодняшний день спасатели работают в Смидовичском районе. Они ежедневно укрепляют дамбы вокруг населенных пунктов и оказывают адресную помощь гражданам. Накануне спасатели смогли сохранить от большой воды урожай и дом жительницы поселка Николаевка.

- Женщина заметила, что вода пробирается в ее владения, в частности к дому, и обратилась в администрацию за помощью. На защиту участка выделили две машины песка, который позже спасатели утрамбовали в мешки. На территории участка определили наиболее опасные места и уложили там защитную дамбу. Барьер помог не пустить воду в жилой дом и хотя бы частично уберечь урожай от гибели, - рассказал Валентин Гарин, старший оперативной группы, заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону.

Женщина поблагодарила спасателей за вовремя оказанную помощь. Жителям поселка напоминают, что сотрудники МЧC готовы в любой момент прийти на помощь. Главное, не паникуйте и позвоните по одному из телефонов - единый телефон доверия МЧС России по ЕАО – 23-999, а также «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU