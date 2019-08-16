С клиента в ритуальном агентстве взяли лишние деньги в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:47 2019-08-16T04:52:08+03:00

Сначала обещали бесплатное оформление документов, а потом выставили счет на одну тысячу 300 рублей больше

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В Хабаровском крае клиент ритуального агентства почуял подвох, когда его заставили заплатить больше, чем он планировал. Изначально в компании заказчика заверили, что документы оформят совершенно бесплатно, но в итоге в счете появились две непредвиденные позиции – «оформление документов» за одну тысячу рублей и «оформление заказа» за 300 рублей.

- Потребителю не предоставили достоверную информацию о цене ритуальных услуг при организации похорон. Это расценивается как нарушение закона о защите прав потребителей. За такой проступок к компании применили меры административного воздействия, - прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Потребителю также объяснили, что он может потребовать от исполнителя не только возмещения убытков, а также отказаться от оплаченных услуг и потребовать возврата всей уплаченной суммы. Если в ритуальном агентстве откажутся вернуть деньги добровольно, то возместить убытки клиент сможет через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU