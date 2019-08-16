2019-08-16T05:50:25+03:00
Происшествия

В Комсомольске до неблагоприятного явления паводка осталось 15 сантиметров

Напомним, опасным явление будет, когда Амур доберется до отметки в шесть метров
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске до неблагоприятного явления паводка осталось 15 сантиметровВ Комсомольске до неблагоприятного явления паводка осталось 15 сантиметровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 16 августа, уровень Амура находится на отметке в 435 сантиметров. Напомним, неблагоприятным явление будет, когда вода доберется от отметки в 450 сантиметров, опасным на уровне 650 сантиметров.

Как отметили в управлении ГОЧС администрации города, вода и дальше будет подниматься. По прогнозам гидрологов, за сутки уровень реки увеличится на восемь сантиметров.

Напомним, в Хабаровске Амур превысил отметку неблагоприятного явления на 119 сантиметров. Также река «зашкаливает» у сел Троицкое и Малмыж. У села Елабуга уровень воды превысил отметку опасного явления на 24 сантиметра. Также на реке Уссури у села Новосоветское зафиксировали подъем воды выше категории неблагоприятного явления на девять сантиметров. Гребень Амурского паводка сейчас смещается между селом Нижнеспасское в ЕАО и Хабаровском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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