«Агростартап» поможет освоить больше 30 миллионов рублей в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:27 2019-08-16T06:27:18+03:00

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В Хабаровском крае в рамках федеральной программе «Агростартап» распределят 31,5 миллионов рублей. Эти деньги выделят в виде грантов начинающим фермерам. Получателей финансовой поддержки определили на конкурсной основе.

- Среди участников были фермеры из Вяземского, Солнечного, Хабаровского, Охотского и имени Лазо районов. По итогам рассмотрения предоставленных проектов выбрали 10 самых интересных. Получатели грантов используют деньги на животноводство, овощеводство и разведение пчел. К концу 2020 года аграрии намерены построить три животноводческих помещения, девять теплиц, цех по переработке меда и склад для хранения овощей, - рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства.

Напомним, что условиям программы, государство берет на себя до 90 процентов всех затрат, оставшиеся 10 процентов остаются за фермером. С помощью грантов собираются поддерживать развитие кооперации на селе. В рамках «Агростартапа» фермеры могут получить до трех миллионов рублей на развитие сельхозпредприятия, или до четырех миллионов рублей, если часть средств поддержки фермер согласен передать в фонд кооператива для его развития.

ИСТОЧНИК KP.RU