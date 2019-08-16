2019-08-16T07:37:35+03:00
Общество

В Комсомольске нужна помощь волонтеров в защите города от паводка

Работа найдется для каждого, кто хочет и может отстоять город от водной стихии
Ольга КИВА
Поделиться:
В Комсомольске нужна помощь волонтеров в защите от паводкаВ Комсомольске нужна помощь волонтеров в защите от паводкаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре бросили клич с просьбой о помощи. Для защиты города от паводка нужны добровольцы. Напомним, силами неравнодушных людей в 2013 году удалось оборудовать пункты временного размещения, распросранить информацию о чрезвычайной ситуации, засыпать мешки песком для укрепления дамб. Также волонтеры разгружали гуманитарную помощь и выполняли любую другую работу.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году работа также найдется для каждого, кто хочет и может помочь в защите города от паводка. Списки добровольцев формируют уже сейчас.

Тех, кто хочет попасть в ряды волонтеров, просят отправить на электронную почту molodkms2011@mail.ru свои данные, а именно фамилию, имя, отчество и номер телефона. Также записаться можно по телефону 52-29-14.

Напомним, сегодня, 15 августа, уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре составляет 435 сантиметров. Неблагоприятным явление будет считаться на отметке в 450 сантиметров, опасным - на отметке в 650 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае все чаще находят поддельные пятитысячные купюры
Хабаровские спасатели вернулись из Амурской области, где проходил паводок
Небезопасным детским лагерем заинтересовались следователи в Хабаровском крае
В Хабаровском крае набирают волонтеров для ликвидации последствий паводка
В Хабаровске подтоплены несколько улиц на Красной речке
В ЕАО разыскивают очевидцев дорожной аварии в поселке Птичник
В Еврейской автономии китайцев научат вести бизнес по-русски
Дорожная авария унесла жизнь пенсионера в Хабаровске
Еду и воду подтопленцам в ЕАО привозят на плавающих военных транспортерах
Председатель ТСЖ в Хабаровском крае заплатила штрафы и заработала уголовное дело
«Агростартап» поможет освоить больше 30 миллионов рублей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае нацелились на новый «золотой» рекорд, несмотря на паводки
В Комсомольске до неблагоприятного явления паводка осталось 15 сантиметров
С клиента в ритуальном агентстве взяли лишние деньги в Хабаровском крае
Проезд большегрузов ограничили на дороге к поселку Мухен в Хабаровском крае
Большой воде не дали уничтожить урожай и повредить дом сельчанки в ЕАО
В Амурске ограничили проезд по подтопленной дороге
Аграрий в Еврейской автономии умудрился почти утопить соевые поля
В Хабаровске ушлый вор орудовал в грузовиках, пока водители занимались товаром
Уровень Амура в Хабаровске 16 августа 2019: вода поднялась до 576 сантиметров
В Хабаровске круглосуточно откачивают дождевые стоки