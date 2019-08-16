В Комсомольске нужна помощь волонтеров в защите города от паводка
В Комсомольске-на-Амуре бросили клич с просьбой о помощи. Для защиты города от паводка нужны добровольцы. Напомним, силами неравнодушных людей в 2013 году удалось оборудовать пункты временного размещения, распросранить информацию о чрезвычайной ситуации, засыпать мешки песком для укрепления дамб. Также волонтеры разгружали гуманитарную помощь и выполняли любую другую работу.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году работа также найдется для каждого, кто хочет и может помочь в защите города от паводка. Списки добровольцев формируют уже сейчас.
Тех, кто хочет попасть в ряды волонтеров, просят отправить на электронную почту molodkms2011@mail.ru свои данные, а именно фамилию, имя, отчество и номер телефона. Также записаться можно по телефону 52-29-14.
Напомним, сегодня, 15 августа, уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре составляет 435 сантиметров. Неблагоприятным явление будет считаться на отметке в 450 сантиметров, опасным - на отметке в 650 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU