В Комсомольске нужна помощь волонтеров в защите города от паводка

СЕГОДНЯ 06:55 2019-08-16T07:37:35+03:00

Работа найдется для каждого, кто хочет и может отстоять город от водной стихии

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В Комсомольске-на-Амуре бросили клич с просьбой о помощи. Для защиты города от паводка нужны добровольцы. Напомним, силами неравнодушных людей в 2013 году удалось оборудовать пункты временного размещения, распросранить информацию о чрезвычайной ситуации, засыпать мешки песком для укрепления дамб. Также волонтеры разгружали гуманитарную помощь и выполняли любую другую работу.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году работа также найдется для каждого, кто хочет и может помочь в защите города от паводка. Списки добровольцев формируют уже сейчас.

Тех, кто хочет попасть в ряды волонтеров, просят отправить на электронную почту molodkms2011@mail.ru свои данные, а именно фамилию, имя, отчество и номер телефона. Также записаться можно по телефону 52-29-14.

Напомним, сегодня, 15 августа, уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре составляет 435 сантиметров. Неблагоприятным явление будет считаться на отметке в 450 сантиметров, опасным - на отметке в 650 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU