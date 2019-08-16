Еду и воду подтопленцам в ЕАО привозят на плавающих военных транспортерах
Подтопленцам в Еврейской автономии доставляют еду, воду, почту, а также другие необходимые вещи на плавающих военных транспортерах. На сегодняшний день бойцы уже перевезли больше 25 тонн грузов местным жителям, которые оказались в зоне подтопления.
Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, грузы перевозили по маршруту Дежнево-Квашнино. Кроме того, военнослужащие на транспортерах перевезли около 130 человек и девять единиц гражданской техники.
Отметим, что на случай экстренного реагирования в зонах подтопления также решили оставить расчет плавающих транспортеров. Он может понадобиться при массовой эвакуации людей. Пока боевая техника находится в районе села Нижнеленинское. К слову, доставили ее в зону действия чрезвычайной ситуации из мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного под Хабаровском.
ИСТОЧНИК KP.RU