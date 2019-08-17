Погода в Хабаровске на 17 августа 2019 года: до +17, сильный дождь
В Биробиджане сильный дождь. Ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +15+17.
В Хабаровске сильный дождь. Ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +15+17.
В Бикине сильный дождь. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +19+21.
В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +15+17.
В Комсомольске-на-Амуре сильный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +14+16.
В Чегдомыне сильный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +14+16.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +16+18.
В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20.
ИСТОЧНИК KP.RU