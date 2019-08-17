2019-08-17T02:42:33+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 17 августа 2019 года: до +17, сильный дождь

Большая часть региона по-прежнему будет во власти непогоды
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 17 августа 2019 года: до +17, сильный дождьПогода в Хабаровске на 17 августа 2019 года: до +17, сильный дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В Биробиджане сильный дождь. Ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +15+17.

В Хабаровске сильный дождь. Ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +15+17.

В Бикине сильный дождь. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +19+21.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +15+17.

В Комсомольске-на-Амуре сильный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +14+16.

В Чегдомыне сильный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +14+16.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +16+18.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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