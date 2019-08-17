Сообразили на двоих с кровавыми последствиями сельчане под Хабаровском

СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-17T06:00:11+03:00

Один отправился в больницу с побоями, второй ушел с чужой музыкальной колонкой и деньгами по своим делам

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Случайный прохожий оказался в больнице с побоями, заодно он лишился музыкальной колонки и денег. Перед этим мужчина крепко выпил и ни с кем-нибудь, а с нападавшим. По версии следствия, второй предложил сообразить на двоих случайному прохожему, тот согласился. Потом, как водится, начался спор, который перерос в конфликт.

- Злоумышленник сильно избил оппонента, похитил у имущество. Ущерб потерпевший, попавший в больницу, оценил в четыре тысячи рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как позже выяснилось, что от техники подозреваемый избавился – подарил приятелю. Однако колонку нашли и вернули законному владельцу. К слову, у 32-летнего фигуранта богатое криминальное прошлое. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за совершение грабежей, краж и угонов автотранспорта. Из тюрьмы он вышел в 2017 году и с тех пор нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. В отношении мужчины завели и расследуют уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU