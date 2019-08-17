2019-08-17T04:24:39+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 17 августа 2019: вода на отметке 582 сантиметра

Такова ситуация на шесть часов утра выходного дня
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Хабаровске 17 августа 2019: вода на отметке 582 сантиметраУровень Амура в Хабаровске 17 августа 2019: вода на отметке 582 сантиметраФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске уровень воды в Амуре добрался до отметки в 582 сантиметра. Такую информацию предоставили гидрологи по состоянию на шесть часов утра 17 августа. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два дня вода продолжит подниматься в среднем на 5-10 сантиметров

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас гребень дождевого паводка проходит у Хабаровска. Выше отметки неблагоприятных явлений вода в реке поднялась в Хабаровском и Нанайском районах. У села Елабуга уровень воды превысил на 30 сантиметров отметку опасного явления.

Кроме того, выше отметки неблагоприятного явления поднялась вода на реке Бикин у станции Звеньевой в Бикинском районе на реке Уссури у села Новосоветское в районе имени Лазо. Интенсивные подъемы уровней воды на 60-80 см/сутки зафиксировали в верхнем течении рек Подхоренок и Хор. На сегодняшний день подтоплены поймы Амура от Хабаровска до села Богородское на глубину 0,19-2,8 метра, а на реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Катэн, Кия, Тунгуска в Хабаровском крае на глубину 0,2-1,6 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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