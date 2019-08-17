2019-08-17T07:29:26+03:00
Общество

Сотни пенсионеров в селах ЕАО получают повышенную выплату

В числе таких пожилых людей те, что отработали в сельском хозяйстве не меньше 30 лет
Ольга КИВА
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Сотни пенсионеров в селах ЕАО получают повышенную выплатуСотни пенсионеров в селах ЕАО получают повышенную выплатуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пенсионеры в селах ЕАО стали получать выплаты, увеличенные на 25 процентов. На сегодняшний день среди пожилых людей, которых так облагодетельствовали в области, больше 300 человек. Напомним, увеличить пенсии смогли за счет поправок к законодательству о дополнительной пенсионной поддержке для жителей села.

Как сообщили в отделении ПФР в ЕАО, за счет изменений на 25 процентов увеличили фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и по инвалидности. Получать повышенную пенсию могут неработающие пенсионеры, живущие на селе и имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не меньше 30 лет.

Отметим, что при расчете повышенной пенсии учитывают работу в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях, специализирующихся на животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Среди получателей могут быть, например, агрономы, трактористы, ветеринары, пчеловоды и прочие специальности из списка, в котором более 500 профессий. Также для расчета принимают данные о работе, выполняемой до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях.

К слову, в июне 2019 года список обновили, добавив него также профессии из области растениеводства, животноводства, рыбоводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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