Семья с маленьким ребенком заблудилась в лесу в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-17T08:59:59+03:00

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В Хабаровском крае в лесу заблудилась семья с маленьким ребенком. Малыш, которому только три с половиной года, его бабушка и мужчина отправились в поход в районе поселка Большая Картель, что в 45 километрах от Комсомольска-на-Амуре и не вернулись домой. На поиски семьи спасатели отправились 15 августа.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО», спасатели больше часа прочесывали лес, привлекая к себе внимание с помощью свето-громкоговорящего устройства на автомобиле. В итоге усилия оказались не напрасными – вскоре заблудившихся бабушку, ее зятя и ее внука нашли целыми и невредимыми. Семью вывели из леса, медицинская помощь им не понадобилась.

Отметим, что за минувшую неделю в Комсомольском районе в нескольких случаях заблудившихся смогли оперативно вывести из леса, потому что у самих пропавших был при себе телефон. Сами люди звонили спасателям, те ориентировали их на ЛЭП, звук железной дороги, давали другие ориентиры. Грибникам этого хватало, чтобы выйти из леса на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU