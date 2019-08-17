Подтопленную дорогу «Амурск-Омми» закрыли в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-17T10:36:40+03:00

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В Амурском районе с 16 августа временно граничили проезд по еще одной дороге. Речь идет о трассе «Амурск-Омми». Решение об этом приняли в комиссии КЧС администрации Амурского района в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой. Начиная со вчерашнего дня, движения на этом участке запрещено для любых видов транспорта.

Как отметили в администрации, в том числе не будут курсировать автобусы, следующие по маршруту №108 «Амурск-Омми». Ограничение вступило в силу в 12часов 16 августа 2019 года. К слову, транспортное сообщение с селом Омми осуществляется по автодороге «Омми - Эльбан».

Напомним, ранее ограничили проезд по межмуниципальной автодороге «Амурск – СНТ «Энергетик-2». По данным на 16 августа, 50 метров трассы оказались подтопленными на глубину 30-40 сантиметров. Ограничение на проезд здесь вступило в силу 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU