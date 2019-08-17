2019-08-17T10:36:40+03:00
Общество

Подтопленную дорогу «Амурск-Омми» закрыли в Хабаровском крае

Проезд сейчас невозможен из-за воды на трассе
Ольга КИВА
Поделиться:
Подтопленную дорогу «Амурск-Омми» закрыли в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского районаПодтопленную дорогу «Амурск-Омми» закрыли в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского района
Изменить размер текста:

В Амурском районе с 16 августа временно граничили проезд по еще одной дороге. Речь идет о трассе «Амурск-Омми». Решение об этом приняли в комиссии КЧС администрации Амурского района в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой. Начиная со вчерашнего дня, движения на этом участке запрещено для любых видов транспорта.

Как отметили в администрации, в том числе не будут курсировать автобусы, следующие по маршруту №108 «Амурск-Омми». Ограничение вступило в силу в 12часов 16 августа 2019 года. К слову, транспортное сообщение с селом Омми осуществляется по автодороге «Омми - Эльбан».

Напомним, ранее ограничили проезд по межмуниципальной автодороге «Амурск – СНТ «Энергетик-2». По данным на 16 августа, 50 метров трассы оказались подтопленными на глубину 30-40 сантиметров. Ограничение на проезд здесь вступило в силу 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья с маленьким ребенком заблудилась в лесу в Хабаровском крае
Сотни пенсионеров в селах ЕАО получают повышенную выплату
Сообразили на двоих с кровавыми последствиями сельчане под Хабаровском
Уровень Амура в Хабаровске 17 августа 2019: вода на отметке 582 сантиметра
Погода в Хабаровске на 17 августа 2019 года: до +17, сильный дождь
В Хабаровском крае все чаще находят поддельные пятитысячные купюры
Хабаровские спасатели вернулись из Амурской области, где проходил паводок
Небезопасным детским лагерем заинтересовались следователи в Хабаровском крае
В Хабаровском крае набирают волонтеров для ликвидации последствий паводка
В Хабаровске подтоплены несколько улиц на Красной речке
В ЕАО разыскивают очевидцев дорожной аварии в поселке Птичник
В Еврейской автономии китайцев научат вести бизнес по-русски
Дорожная авария унесла жизнь пенсионера в Хабаровске
Еду и воду подтопленцам в ЕАО привозят на плавающих военных транспортерах
Председатель ТСЖ в Хабаровском крае заплатила штрафы и заработала уголовное дело
В Комсомольске нужна помощь волонтеров в защите города от паводка
«Агростартап» поможет освоить больше 30 миллионов рублей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае нацелились на новый «золотой» рекорд, несмотря на паводки
В Комсомольске до неблагоприятного явления паводка осталось 15 сантиметров
С клиента в ритуальном агентстве взяли лишние деньги в Хабаровском крае
Проезд большегрузов ограничили на дороге к поселку Мухен в Хабаровском крае
Большой воде не дали уничтожить урожай и повредить дом сельчанки в ЕАО
В Амурске ограничили проезд по подтопленной дороге
Аграрий в Еврейской автономии умудрился почти утопить соевые поля
В Хабаровске ушлый вор орудовал в грузовиках, пока водители занимались товаром
Уровень Амура в Хабаровске 16 августа 2019: вода поднялась до 576 сантиметров
В Хабаровске круглосуточно откачивают дождевые стоки