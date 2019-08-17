2019-08-17T12:05:36+03:00
Происшествия

Любовь былая стала поводом для убийства в Хабаровском крае

Женщины сначала вспомнили о чувствах к одному и тому же человеку, потом одна убила вторую во время ссоры
Александр ШТААЛЬ
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Любовь былая стала поводом для убийства в Хабаровском краеЛюбовь былая стала поводом для убийства в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае зачитали приговор 26-летней жительнице Ульчского района. Девушку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Жертвой фигурантки стала 50-летняя женщина, к которой осужденная пришла в гости.

- Из материалов дела следует, что роковая встреча между потерпевшей и фигуранткой случилась в декабре 2017 года. В доме погибшей началось застолье, шла беседа, а потом под хмельком стали пробуждаться воспоминания о былых чувствах. Так получилось, что обе женщины были влюблены в одного мужчину. На этой-то почве они и поссорились, а потом гостья жестоко избила хозяйку жилья, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Хозяйке дома сильно досталось от оппонентки, полученные травмы оказались для женщины смертельными. Сама фигурантка не стала отрицать своей вины и во всем созналась. Это был первый противозаконный поступок в ее жизни. По решению суда, за свой проступок девушка проведет в колонии строгого режима шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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