Любовь былая стала поводом для убийства в Хабаровском крае
В Хабаровском крае зачитали приговор 26-летней жительнице Ульчского района. Девушку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Жертвой фигурантки стала 50-летняя женщина, к которой осужденная пришла в гости.
- Из материалов дела следует, что роковая встреча между потерпевшей и фигуранткой случилась в декабре 2017 года. В доме погибшей началось застолье, шла беседа, а потом под хмельком стали пробуждаться воспоминания о былых чувствах. Так получилось, что обе женщины были влюблены в одного мужчину. На этой-то почве они и поссорились, а потом гостья жестоко избила хозяйку жилья, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.
Хозяйке дома сильно досталось от оппонентки, полученные травмы оказались для женщины смертельными. Сама фигурантка не стала отрицать своей вины и во всем созналась. Это был первый противозаконный поступок в ее жизни. По решению суда, за свой проступок девушка проведет в колонии строгого режима шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU