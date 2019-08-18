СЕГОДНЯ 03:01 2019-08-18T03:01:42+03:00

Погода в Хабаровске на 18 августа 2019 года: до +17, сильный дождь Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Большая часть региона по-прежнему будет во власти непогоды

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В Биробиджане сильный дождь. Ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +15+17.

В Хабаровске сильный дождь. Ветер северо-восточный 10-13 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +15+17.

В Бикине сильный дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +19+23.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-восточный 7-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +15+17.

В Комсомольске-на-Амуре сильный дождь. Ветер северный 10-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +17+21.

В Чегдомыне сильный дождь. Ветер северо-восточный 13-15 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+21.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 10-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +13+15.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 8-7 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+16.

ИСТОЧНИК KP.RU