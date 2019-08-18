Уровень Амура в Хабаровске на 18 августа 2019

СЕГОДНЯ 04:31 2019-08-18T04:42:19+03:00

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В Хабаровске уровень воды в Амуре добрался до отметки в 589 сантиметров. Такую информацию предоставили гидрологи по состоянию на шесть часов утра 18 августа.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас гребень амурского паводка смещается от Хабаровска. На Амуре, у села Елабуга уровень воды на 36 сантиметров выше нормы.

Высокий уровень воды на отметке неблагоприятного явления сохраняются по реке Амур на участке городов Хабаровск, Комсомольск. Также критический уровень неблагоприятный уровень наблюдается по реке Бикин у станции Звеньевой в Бикинском районе, по реке Уссури на участке села Лончаково-с.Шереметьево и села Новосоветское.

ИСТОЧНИК KP.RU