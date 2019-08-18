2019-08-18T04:42:19+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске на 18 августа 2019

Гребень дождевого паводка проходит у Хабаровска
Петр САМСОНОВ
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Уровень Амура возле Хабаровска 18 августа 2019Уровень Амура возле Хабаровска 18 августа 2019Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске уровень воды в Амуре добрался до отметки в 589 сантиметров. Такую информацию предоставили гидрологи по состоянию на шесть часов утра 18 августа.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас гребень амурского паводка смещается от Хабаровска. На Амуре, у села Елабуга уровень воды на 36 сантиметров выше нормы.

Высокий уровень воды на отметке неблагоприятного явления сохраняются по реке Амур на участке городов Хабаровск, Комсомольск. Также критический уровень неблагоприятный уровень наблюдается по реке Бикин у станции Звеньевой в Бикинском районе, по реке Уссури на участке села Лончаково-с.Шереметьево и села Новосоветское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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