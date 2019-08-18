Выпил, избил, украл: безработный мужчины совершил разбой в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-18T09:21:22+03:00

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В Хабаровске задержали 32-летнего жителя Березовки подозреваемого в совершении разбоя. Установлено, что мужчина вечером выпивал на лавочке, возле дома своего приятеля. Позже мужчина решил пригласить к себе в компанию проходящего мимо незнакомца. Тот согласился. В процессе общения сдобренного алкоголем между задержанным и новым знакомым возник конфликт. Подозреваемый сильно избил своего нового друга, похитил у него портативную музыкальную колонку и денежные средства. Ущерб потерпевший, попавший в больницу, оценил в четыре тысячи рублей.

Музыкальный гаджет, как установили сотрудники полиции, налетчик подарил своему приятелю. Стражи правопорядка изъяли и вернули пострадавшему его имущество.

Ранее подозреваемый неоднократно был судим за совершение грабежей, краж и угонов автотранспорта. Из мест лишения свободы колонии он освободился в 2017 году и с тех пор нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Разбой». Максимальное наказание за преступление в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

По решению суда задержанному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU