2019-08-18T07:08:51+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае затопило участок трассы Комсомольск — Хабаровск

На участке подтопления организовано реверсивное движение
Петр САМСОНОВ
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В Хабаровском крае затопило участок трассы Комсомольск — ХабаровскВ Хабаровском крае затопило участок трассы Комсомольск — ХабаровскФото: Борис КОКУРИН
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Сегодня днём из-за обильных осадков вода вышла на трассу Комсомольск—Хабаровск в районе села Малышево, примерно 67-й километр от краевой столицы. По информации дорожных служб дорогу затопил не Амур, а одна из местных речушек вышедшая из берегов. Сейчас трасса на протяжении пары десятков метров в воде, но проехать можно.

На участке организовано реверсивное движение. Воду откачивают мотопомпой, сообщают что задействованы 5 единиц спецтехники: экскаватор и самосвалы.

Также по сообщению ГУ МЧС Хабаровского края, в зону подтопления попали четыре населенных пункта Нанайского района — Синда, Дада, Найхин и Дубовый Мыс.

- В есть информация о подтоплении восьми огородов в этих четырех селах, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю. - Также затоплена часть дорожного полотна на участке Дубовый Мыс - Гасси. Глубина затопления около метра.

С 12 августа в Нанайском районе дежурит аэромобильная группа спасателей, оснащенная необходимой техникой и плавсредствами. Сотрудники МЧС патрулируют территорию, проводят беседы с жителями, оказывают необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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