2019-08-19T00:57:03+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 19 августа 2019 года: до +22, небольшой дождь

Осадки ожидаются и в столице Еврейской автономии
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 19 августа 2019 года: до +22, небольшой дождьПогода в Хабаровске на 19 августа 2019 года: до +22, небольшой дождьФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +19+21.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +20+22.

В Бикине временами дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16+18.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети в Хабаровске на дороге оставили предупреждения для родителей
Многоквартирник в Хабаровске остался без холодной воды 19 августа
Уровень Амура в Хабаровске 19 августа 2019: опасным явление станет через пять сантиметров
«Это вам за пацанов»: в Хабаровске почтили память подорвавшегося на гранате летчика-героя
Законодательная дума Хабаровского края завершила свою работу
В Хабаровском крае пройдет фестиваль «Золотая Маска»
Выпил, избил, украл: безработный мужчины совершил разбой в Хабаровске
В Хабаровском крае затопило участок трассы Комсомольск — Хабаровск
В Амурске три человека сгорели в гаражном боксе
Уровень Амура в Хабаровске на 18 августа 2019
Погода в Хабаровске на 18 августа 2019 года
Любовь былая стала поводом для убийства в Хабаровском крае
Подтопленную дорогу «Амурск-Омми» закрыли в Хабаровском крае
Семья с маленьким ребенком заблудилась в лесу в Хабаровском крае
Сотни пенсионеров в селах ЕАО получают повышенную выплату
Сообразили на двоих с кровавыми последствиями сельчане под Хабаровском
Уровень Амура в Хабаровске 17 августа 2019: вода на отметке 582 сантиметра
Погода в Хабаровске на 17 августа 2019 года: до +17, сильный дождь
В Хабаровском крае все чаще находят поддельные пятитысячные купюры
Хабаровские спасатели вернулись из Амурской области, где проходил паводок