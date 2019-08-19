Погода в Хабаровске на 19 августа 2019 года: до +22, небольшой дождь
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +19+21.
В Хабаровске небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +20+22.
В Бикине временами дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16+18.
В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.
В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +14+16.
ИСТОЧНИК KP.RU