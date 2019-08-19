«Это вам за пацанов»: в Хабаровске почтили память подорвавшегося на гранате летчика-героя

СЕГОДНЯ 01:28 2019-08-19T02:51:03+03:00

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В Хабаровске почтили память летчика, Героя Российской Федерации Романа Филипова. В знак уважения к погибшему майору в городе установили мемориальный бюст, торжественное открытие которого прошло на минувшей неделе. Самолет майора Романа Филипова сбили террористы в Сирийской Арабской Республике. После экстренного приземления летчик попал в окружение боевиков и погиб в бою, который завязался после. Он отстреливался от врагов, получил ранение, однако сдаваться не собирался – майор подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов».

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, сначала свое приветственное слово сказали полковник Александр Манаков - заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, Игорь Нерестюк - генерал-майор, временно исполняющий обязанности командующего армии ВВС и ПВО, Герой России, и Елена Ларионова - председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности, ветеран ВВС. Среди присутствующих также были офицеры штаба объединения ВВС и ПВО, ветераны военной службы, представители краевого правительства, военного комиссариата, администрации города.

Отметим, что настроение участников мероприятия не испортила даже дождливая погода. На открытие пришли также представители «Юнармии» и военно-патриотического клуба «Каскад». Задействовали также и роту почетного караула с военным оркестром штаба округа. По окончании мероприятия к бюсту возложили цветы и венки.

ИСТОЧНИК KP.RU