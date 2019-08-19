2019-08-19T02:51:03+03:00
Политика

«Это вам за пацанов»: в Хабаровске почтили память подорвавшегося на гранате летчика-героя

Роман Филипов погиб в схватке с боевиками в Сирийской республике
Ольга КИВА
Поделиться:
«Это вам за пацанов»: в Хабаровске почтили память подорвавшегося на гранате летчика-героя«Это вам за пацанов»: в Хабаровске почтили память подорвавшегося на гранате летчика-герояФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

В Хабаровске почтили память летчика, Героя Российской Федерации Романа Филипова. В знак уважения к погибшему майору в городе установили мемориальный бюст, торжественное открытие которого прошло на минувшей неделе. Самолет майора Романа Филипова сбили террористы в Сирийской Арабской Республике. После экстренного приземления летчик попал в окружение боевиков и погиб в бою, который завязался после. Он отстреливался от врагов, получил ранение, однако сдаваться не собирался – майор подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов».

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, сначала свое приветственное слово сказали полковник Александр Манаков - заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, Игорь Нерестюк - генерал-майор, временно исполняющий обязанности командующего армии ВВС и ПВО, Герой России, и Елена Ларионова - председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности, ветеран ВВС. Среди присутствующих также были офицеры штаба объединения ВВС и ПВО, ветераны военной службы, представители краевого правительства, военного комиссариата, администрации города.

Отметим, что настроение участников мероприятия не испортила даже дождливая погода. На открытие пришли также представители «Юнармии» и военно-патриотического клуба «Каскад». Задействовали также и роту почетного караула с военным оркестром штаба округа. По окончании мероприятия к бюсту возложили цветы и венки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети в Хабаровске на дороге оставили предупреждения для родителей
Многоквартирник в Хабаровске остался без холодной воды 19 августа
Уровень Амура в Хабаровске 19 августа 2019: опасным явление станет через пять сантиметров
Погода в Хабаровске на 19 августа 2019 года: до +22, небольшой дождь
Законодательная дума Хабаровского края завершила свою работу
В Хабаровском крае пройдет фестиваль «Золотая Маска»
Выпил, избил, украл: безработный мужчины совершил разбой в Хабаровске
В Хабаровском крае затопило участок трассы Комсомольск — Хабаровск
В Амурске три человека сгорели в гаражном боксе
Уровень Амура в Хабаровске на 18 августа 2019
Погода в Хабаровске на 18 августа 2019 года
Любовь былая стала поводом для убийства в Хабаровском крае
Подтопленную дорогу «Амурск-Омми» закрыли в Хабаровском крае
Семья с маленьким ребенком заблудилась в лесу в Хабаровском крае
Сотни пенсионеров в селах ЕАО получают повышенную выплату
Сообразили на двоих с кровавыми последствиями сельчане под Хабаровском
Уровень Амура в Хабаровске 17 августа 2019: вода на отметке 582 сантиметра
Погода в Хабаровске на 17 августа 2019 года: до +17, сильный дождь
В Хабаровском крае все чаще находят поддельные пятитысячные купюры
Хабаровские спасатели вернулись из Амурской области, где проходил паводок