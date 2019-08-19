Уровень Амура в Хабаровске 19 августа 2019: опасным явление станет через пять сантиметров

СЕГОДНЯ 02:06 2019-08-19T02:47:38+03:00

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В Хабаровске, по данным на шесть часов утра 19 августа, уровень Амура составил 595 сантиметров. Напомним, опасным явление будет считаться, когда вода достигнет отметки в 600 сантиметров. Вода также преодолела критическую отметку в селе Елабуга, где река поднялась на 48 сантиметров от допустимой нормы.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, выше отметки неблагоприятного явления поднялась вода в Амуре от Хабаровска до Комсомольска, в реке Бикин у станции «Звеньевой» в Бикинском районе, а также в реке Уссури на участке сел Лончаково- Шереметьево и села Новосоветское. Подтоплены поймы Амура от Хабаровска до села Богородское на глубину 0,3-3,0 метра, а на реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Катэн, Кия и Тунгуска на глубину 0,2-1,6 метра.

Отметим также, что в регионе объявили штормовое предупреждение в нескольких районах. Причина тому - выпавшие накануне обильные осадки. К слову, с 19 по 21 августа на реках Бира, Подхоренок, Хор, Кия и Матай возможен подъем воды до уровней неблагоприятного и опасного явления. Местных жителей просят учесть, что есть риск подтопления сенокосов, пастбищ, дорог местного значения, опор ЛЭП, посевов, огородов, населенных пунктов. Речь идет об объектах, расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами, а именно в районе имени Лазо, поселках Хор и Переяславка, селах Бичевая, Долми, Гвасюги, Кутузовка, Дрофа, Кондратьевка, Святогорье, Марусино, Георгиевка, Екатеринославка и Полетное. В зоне риска также находятся базы отдыха и детские лагеря, например, «Искорка», «Созвездие», дружина имени Виталия Боневура.

ИСТОЧНИК KP.RU