Многоквартирник в Хабаровске остался без холодной воды 19 августа

СЕГОДНЯ 02:24 2019-08-19T02:24:19+03:00

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По данным на семь часов утра 19 августа, один многоквартирник в Хабаровске остался без холодной воды. Дом №19 расположен на улице Шевчука. Причина отключения коммунального ресурса в подъезде №3 – ремонтные работы.

Как отметили в городской администрации, с 9 августа горячую воду отключили в микрорайоне «Красная речка». Из-за паводка качество подаваемого ресурса резко ухудшилось. В целях безопасности подачу воды прекратили с котельной на улице Мельничной, 27А. Возобновить ее планируют после стабилизации качества воды, а пока без горячего водоснабжения остаются 69 жилых домов.

Отметим также, что сегодня, 19 августа, в городе не работают 43 лифта. Вчера с городских улиц вывезли больше 41 кубометра песка и мусора. Также за минувшие сутки случилось 37 дорожных аварий, четыре возгорания, скорую помощь горожане вызывали 685 раз. Сегодня утром на маршруты вышло 633 единицы транспорта. Из них 32 трамвая, 20 троллейбусов и 581 автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU