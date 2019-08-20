2019-08-20T10:55:46+03:00
Спорт

Подростки в Хабаровске освоят флорбол на мастер-классе

К участию приглашают ребят 11-12 лет
Ольга КИВА
Поделиться:
Подростки в Хабаровске освоят флорбол на мастер-классеПодростки в Хабаровске освоят флорбол на мастер-классеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске 24 августа собираются устроить мастер-класс по флорболу для подростков в возрасте 11-12 лет. С ребятами будут заниматься игроки хоккейной команды «СКА-Нефтяник». Место встречи - стадион Краевого центра образования, начало в 10:00.

Как отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, флорбол – это разновидность хоккея, когда игра проходит на траве. Это мероприятие устроили с подачи организаторов Международного турнира по хоккею с мячом на кубок Губернатора Хабаровского края.

Заявки от потенциальных игроков принимают через официальный аккаунт «Арены Ерофей» в социальной сети. К слову, для участников также подготовили подарки, а для болельщиков отличную программу, в которую вошли конкурсы. Самый спортивный зритель получит главный приз - годовой абонемент на каток в «Ерофей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Добровольцы включились в работу по защите Комсомольска от наводнения
В Хабаровском крае отметят 100 дней после открытия бассейна в Чегдомыне
В ресторане Биробиджана завлекали клиентов странными рекламными буклетами
Пенсионер в Биробиджане наблюдал за ворами, тащившими его же телевизор
В Хабаровском крае больше всего аварий на железнодорожных переездах
Осужденный в Еврейской автономии вынудил посадить себя в тюрьму
В хозяйствах при колониях Хабаровского края спасают свиней от опасного вируса
Из-за обычных больничных у компаний в Хабаровске начались проблемы
Три пешехода оказались под колесами иномарок в Хабаровске
Владельцы «дальневосточных гектаров» отчитываются в Хабаровском крае
Хабаровчанин утром проснулся и заметил пропажу ноутбука и телефона
В ЕАО плавучий остров перекрыл выход из шлюза Николаевской дамбы
Торговцы в Хабаровском крае продолжают неправильно продавать молочку
Обильные дожди в Хабаровском крае размыли часть дорог
В Хабаровске спикер краевого парламента Сергей Луговской побывал в гостях у семьи Красноноговых
В Комсомольске нужны добровольцы для поисков Сергея Манучарян
Директор компании в Хабаровске попал в налоговый переплет
Из Хабаровского края в Нидерланды вернут партию зараженных роз
Уровень Амура в Комсомольске 20 августа 2019: вода добралась до 530 сантиметров
Чета уголовников в Хабаровске оказалась замешана в грабеже своего же гостя
Освобождение Корейского полуострова отметили в Хабаровске фестивалем
Уровень Амура в Хабаровске 20 августа 2019: вода на отметке в 599 сантиметров
Очередную партию нелегалов разных мастей выпроводили из Хабаровского края
Погода в Хабаровске на 20 августа 2019 года: до +22, небольшой дождь
Воду близ Комсомольска откачивают насосами за пределы дамб
Хабаровский край присоединится к Федеральной противораковой службе