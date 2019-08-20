Подростки в Хабаровске освоят флорбол на мастер-классе

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-20T10:55:46+03:00

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В Хабаровске 24 августа собираются устроить мастер-класс по флорболу для подростков в возрасте 11-12 лет. С ребятами будут заниматься игроки хоккейной команды «СКА-Нефтяник». Место встречи - стадион Краевого центра образования, начало в 10:00.

Как отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, флорбол – это разновидность хоккея, когда игра проходит на траве. Это мероприятие устроили с подачи организаторов Международного турнира по хоккею с мячом на кубок Губернатора Хабаровского края.

Заявки от потенциальных игроков принимают через официальный аккаунт «Арены Ерофей» в социальной сети. К слову, для участников также подготовили подарки, а для болельщиков отличную программу, в которую вошли конкурсы. Самый спортивный зритель получит главный приз - годовой абонемент на каток в «Ерофей».

ИСТОЧНИК KP.RU