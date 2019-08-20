2019-08-20T13:59:33+03:00
Общество

В Хабаровском крае отметят 100 дней после открытия бассейна в Чегдомыне

Для тех, кто не смог присутствовать на торжественном открытии, устроят еще один праздник
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае отметят 100 дней после открытия бассейна в Чегдомыне ФОТО: Официальный сайт администрации Верхнебуреинского районаВ Хабаровском крае отметят 100 дней после открытия бассейна в Чегдомыне ФОТО: Официальный сайт администрации Верхнебуреинского района
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В Хабаровском крае нашелся еще один повод устроить небольшой праздник – прошло 100 дней после открытия бассейна в поселке Чегдомын. Строительство этого социально значимого объекта шло долго, однако несмотря на мнение скептиков, бассейн довели до ума и сделали его настоящим украшением районного центра.

- Праздник по случаю маленького дня рождения запланировали на 23 августа. Напомним, открытие объекта было еще весной, и тогда его посетили почти 13 тысяч человек. Но есть и те, кто по каким-то причинам не смог присутствовать. У таких посетителей будет отличная возможность прочувствовать торжественность момента, - рассказали в администрации Верхнебуреинского района.

Для гостей мероприятия уже подготовили подарки, а именно подарочные карты на посещение бассейна и сувениры. Организаторы праздника обещают, весло будет всем. Начало события в 14:10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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