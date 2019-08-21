СЕГОДНЯ 00:57 2019-08-21T00:57:39+03:00

Погода в Хабаровске на 21 августа 2019 года: до +22, дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Осадков не будет на севере региона

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Ну, снова ждём дожди. А всё потому что с Монголии к нам прилетел циклон. Он уже полил Забайкалье, Бурятию, Амурскую область. И теперь на очереди наш регион и также Приморье. Основной удар осадков ждём в четверг.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +20+22.

В Хабаровске во второй половине дня небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +20+22. Уровень Амура у краевого центра 598 см. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 5-10 см. Температура воды 18,6 градусов.

В Бикине вечером дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +22+24.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +15+17.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +19+21. Уровень Амура у Города Юности 530 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16+18. Уровень Амура в устье реки 138 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +16+18.

ИСТОЧНИК KP.RU