Машины выдали с головой должников-уклонистов в Хабаровске

СЕГОДНЯ 01:28 2019-08-21T01:28:59+03:00

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В Хабаровске прошел рейд на предмет выявления среди автолюбителей должников. Это мероприятие провели судебные приставы совместно с сотрудниками краевого ГИБДД. Итог проверки порадовал – нашлись злостных неплательщиков.

- Участники рейда сверяли с базой автоматизированной информационной системы ФССП России данные граждан, управляющих автомобилями. В итоге проверили больше 60 граждан, 11 из которых оказались должниками. Эти люди упорно не хотели платить за услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса, а также уклонялись от расчета по алиментам и штрафам, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Всем должникам вручили требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю и предупреждения об ответственности за неисполнение требований исполнительных документов. Во время проверки нашелся еще один нарушитель, который рискнул сесть за руль, не имея водительских прав. Документ у мужчины отобрали через суд. В отношении него составили административный протокол, а его машину эвакуировали на арестплощадку.

ИСТОЧНИК KP.RU