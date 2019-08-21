2019-08-21T03:29:48+03:00
Общество

Жильцов многоквартирника в Хабаровске перепугал дым в подъезде

Из помещения пожарные вывели восемь человек, еще 60 человек вышли на улицу сами
Александр ШТААЛЬ
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Жильцов многоквартирника в Хабаровске перепугал дым в подъездеЖильцов многоквартирника в Хабаровске перепугал дым в подъездеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне, 20 августа, жильцы многоквартирника на улице Волочаевской вынуждены были покинуть свои жилища. Причиной тому стал дым, который буквально окутал подъезд. Горожане вызвали огнеборцев и поспешили покинуть дом. На улицу самостоятельно вышли 60 человек. Еще восемь жильцов эвакуировали из задымленного подъезда прибывшие пожарные.

- Больше всего дыма было на седьмом этаже. Как выяснилось, там горели домашние вещи. Огнеборцы немедленно приступили к тушению очага возгорания. Через 15 минут удалось ликвидировать пожар, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь успел повредить 15 квадратных метров помещения. Причины и обстоятельства этого инцидента сейчас выясняют сотрудники Госпожнадзора.

Жителей города убедительно просят быть предельно осторожными при обращении с огнем. Малейшая оплошность может привести к неприятным последствиям – причинение вреда здоровью и жизни, а также полной или частичной утрате имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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