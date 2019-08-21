Пилотное «Экосело» в Хабаровском крае поможет привить полезные привычки

СЕГОДНЯ 04:17 2019-08-21T04:17:47+03:00

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В Хабаровском крае планируют реализовать пилотный проект под названием «Экосело». Суть этой инициативы сводится к экологическому просвещению населения. Авторы идеи также предложили внедрить площадки по раздельному сбору мусора, установить системы видеонаблюдения в местах несанкционированных свалок.

- Предложение поступило от главы сельского поселения «Село Ильинка» Татьяны Василенко во время совещания при главе Хабаровского района Александре Яце. На этом мероприятии также присутствовали представители регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, - прокомментировали в администрации Хабаровского района.

Чуть ранее Владимир Сидоров, председатель краевого отделения ВООП, презентовал успехи в деятельности общества. Он рассказал о площадках по раздельному сбору мусора, которые работают в городе, проектах по сбору отработанных батареек, образовательных программах для школ по экологическому воспитанию и общественном экологическом надзоре. К слову, Татьяна Василенко предложила реализовать проект «Экосело» на базе Ильинки, в природоохранной организации эту идею также поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU