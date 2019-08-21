2019-08-21T04:47:14+03:00
Общество

Над пешеходами в Хабаровском крае поставили уникальный эксперимент

Взрослые оказывались в неудобном положении, когда нарушали правила, а потом получали от детей «позорный смайлик»
Ольга КИВА
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Над пешеходами в Хабаровском крае поставили уникальный экспериментНад пешеходами в Хабаровском крае поставили уникальный экспериментФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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Пешеходы в Николаевске-на-Амуре стали участниками уникального социального эксперимента. Тех, кто нарушил правила, пристыдили не взрослые правоохранители, а дети.

- Маленькие автоинспекторы вместе с профессионалами дежурили в районе «зебр». Как только в их поле зрения попадал человек, пересекший дорогу в неположенном месте, маленькие помощники тут же вручали ему наклейку с грустным смайликом, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

К слову, «раздатку» ребята подготовили сами. Кроме забавного изображения на картинке также написали «Ай-Я-Яшка!». Кроме того, сами дети с помощью госавтоинспекторов напомнили нарушителям, как правильно переходить дорогу, чтобы впредь не было стыдно.

К родителям в Хабаровском крае обращаются с отдельной просьбой. Пожалуйста, научите своих детей правильному поведению на дороге, не оставляйте их без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей части. Также постарайтесь дополнить одежду, спортивный инвентарь и другие носимые предметы повседневного обихода ребенка световозвращающими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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