Над пешеходами в Хабаровском крае поставили уникальный эксперимент
Пешеходы в Николаевске-на-Амуре стали участниками уникального социального эксперимента. Тех, кто нарушил правила, пристыдили не взрослые правоохранители, а дети.
- Маленькие автоинспекторы вместе с профессионалами дежурили в районе «зебр». Как только в их поле зрения попадал человек, пересекший дорогу в неположенном месте, маленькие помощники тут же вручали ему наклейку с грустным смайликом, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.
К слову, «раздатку» ребята подготовили сами. Кроме забавного изображения на картинке также написали «Ай-Я-Яшка!». Кроме того, сами дети с помощью госавтоинспекторов напомнили нарушителям, как правильно переходить дорогу, чтобы впредь не было стыдно.
К родителям в Хабаровском крае обращаются с отдельной просьбой. Пожалуйста, научите своих детей правильному поведению на дороге, не оставляйте их без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей части. Также постарайтесь дополнить одежду, спортивный инвентарь и другие носимые предметы повседневного обихода ребенка световозвращающими элементами.
ИСТОЧНИК KP.RU